Les Saisons Vagabondes

2022-05-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 19:00:00 14h-19h – Abbaye de Prébenoit – Exposition d’art collective ouverte – Buvette Une après-midi nature pour satisfaire les yeux, les papilles et la curiosité… Producteurs : Atmosvert (Châtelus-Malvaleix), Le Jardin des Guérets (Moutier-Malcard), Les Jardins de Rhéa (Bordessoule-Nouziers), Les Herbes Folles (Nouziers), Le Blé en Herbe (La Cellette) , L’Atelier Mucuna (Bonnat) et Fenua (Saint-Dizier-Les-Domaines) …Local ! Des échanges autour de la permaculture,

une mini conférence “La fin des herbes mauvaises” – 15H00

une promenade découverte des “Sauvages et comestibles” -17H00 14h-19h – Abbaye de Prébenoit – Exposition d’art collective ouverte – Buvette dernière mise à jour : 2022-05-03 par

