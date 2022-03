Les Saisons (roman performance) Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise 4 4 23 Maurice Pons – Hugo Mallon L’éventuel hérisson bleu – artistes associés

Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour s’attaquer à Les Saisons, ouvrage de Maurice Pons où une humanité désemparée erre dans les ruines de ses espérances. Un électrochoc sur le sens de la condition humaine. Mercredi 30 mars à 19h30

Jeudi 31 mars à 20h30 Maurice Pons – Hugo Mallon L’éventuel hérisson bleu – artistes associés

Jeudi 31 mars à 20h30 billetterie@theatredubeauvaisis.com +33 3 44 06 08 20 https://www.theatredubeauvaisis.com/spectacle-beauvais-theatre-tout-dosto-evski-562.html Maurice Pons – Hugo Mallon L’éventuel hérisson bleu – artistes associés

Jeudi 31 mars à 20h30 théâtre du Beauvaisis

Beauvais

