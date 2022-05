Les saisons en musique ! Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Emmanuelle Garcia (violoncelle), Clément Buvat (violon), Anne Maireaux (alto) et Béatrice Marceaux (violon) ont pour point commun d’enseigner ou d’avoir enseigné dans le même Conservatoire au sein duquel ils ont souvent joué ensemble lors de concerts organisés par les professeurs de l’établissement. A l’occasion de la Nuit européenne des musées, au cours de laquelle les visiteurs seront aussi invités à jouer, ils proposent un programme éclectique et enthousiasmant autour des saisons, avec des oeuvres de Vivaldi, Mozart, Tchaikovski, Schubert, Kosma, Nino Rota, Piazzolla…

Entrée libre

Quatre musiciens ont formé un quatuor à cordes pour vous faire voyager au rythme des saisons. Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

