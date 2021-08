Les Saisons d’Haydn dirigé par Ton Koopman – Saison ONPL Cité des Congrès, 11 janvier 2022, Nantes.

2022-01-11 Concerts les 11 et 12 janvier 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 22:50

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concerts les 11 et 12 janvier 2022 à 20h30

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme :Joseph Haydn (1732-1809) – Les SaisonsElisabeth Breuer, soprano / Tilman Lichdi, ténor / Klaus Mertens, basseChoeur de l’ONPL Valérie Fayet, cheffe de choeur Ton Koopman, direction Alors qu’il arrive à l’hiver de sa vie, Joseph Haydn compose Les Saisons, son dernier grand oratorio. Inspirée des poèmes de James Thomson, cette immense fresque, dépeint une nature majestueuse. De la violence de l’orage déchainé jusqu’à l’humble coassement de la grenouille, le cycle des quatre saisons, qui sont aussi celles de la vie, nous confronte à un spectacle plus grand que nous-mêmes. Claveciniste, organiste et fondateur de l’Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman revient diriger l’Orchestre National des Pays de la Loire dans cette œuvre fabuleuse qui offre aux trois solistes et au Chœur de l’ONPL une place considérable. Durée : 2h20

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes