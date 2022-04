LES SAINTS INNOCENTS Centre culturel de Serbie, 9 avril 2022, Paris.

du samedi 9 avril au mardi 19 avril à Centre culturel de Serbie

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 9 avril, de 19h à 21h. Depuis son arrivée à Paris, il y a 27 ans, Milomir Kovačević s’est mis à la création de la série photographique « Les Saints innocents ». Ces premiers clichés ont été pris au cimetière du Père-Lachaise que l’auteur visitait souvent durant les premiers mois de son installation à Paris et où, après avoir survécu à la guerre, il avait trouvé le calme et la sécurité, s’y sentant à l’abri. Le Père-Lachaise est ainsi devenu une oasis de paix pour l’auteur et c’est là, errant parmi les tombes et les monuments, qu’il a observé un jeu d’ombres singulier qui n’apparaissait que sous certaines lumières du jour. Ces ombres venaient et disparaissaient aussitôt, entre la lumière et les ténèbres, entre le futur et le passé. Fasciné par le mouvement sans cesse renouvelé des ombres et des lumières, Milomir Kovačević retournait au cimetière dans l’attente de nouveaux instants et de nouvelles apparitions. Depuis cette époque, il est dans une quête permanente du manège des lumières et des ombres qu’il a trouvé aussi bien à Paris qu’à Prague et à Pilsen, mais aussi Arles, Avignon, Strasbourg. Sa recherche se poursuit toujours…

Entrée libre !

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris



