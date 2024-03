Les SAF : potentiel et limites d’une solution clé pour la décarbonation Faculté de droit et science politique Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Conférence présentée par Nicolas Jeuland, expert émérite « impact environnemental de l’aviation et Carburants futurs », Safran, correspondant AAE L’industrie aéronautique s’est engagée à la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Pour cela, l’industrie aéronautique travaille sur 3 leviers principaux : l’amélioration constante de l’efficacité énergétique de la flotte, notamment par le développement d’aéronefs ultra-efficaces, l’optimisation des opérations (en vol, mais aussi en sol) et la substitution des carburants fossiles par des solutions bas carbone. Dans cette dernière catégorie, les SAF (Sustainable Aviation Fuels) ou CAD (Carburants d’Aviation Durables) ont un rôle crucial à jouer car ils permettent une décarbonation immédiate des flottes existantes et futures. Cette conférence vise à faire le point sur ces carburants (types, ressources utilisées, procédés de production). Le développement sera notamment discuté, en mettant en lumière le potentiel de ces filières, mais aussi leurs limites (disponibilité de la ressource, coût). Les mécanismes de soutien aux développements de ces filières seront enfin discutés.

Conférence organisée par l’Académie de l’Air et de l’Espace en partenariat avec La Région Nouvelle-Aquitaine – Université de Bordeaux – L’AQUI-IHEDN s’associe à ce cycle de conférences.

Faculté de droit et science politique 35 Pl. Pey Berland 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde