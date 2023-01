Explication du Tannage, des métiers, des différents cuirs Les Sacs à M’Alice, 31 mars 2023, La Bastide-Clairence.

Explication du Tannage, des métiers, des différents cuirs 31 mars – 2 avril Les Sacs à M’Alice

Explication du Tannage, du métier, des différents cuirs

Les Sacs à M’Alice La Bastide Clairence La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dès l’aube de l’ humanité, on convoite pour se protéger la cuirasse animale , conquise en de sanglants combats . L’habillement des extrémités—chaussures et gants—tient une place essentielle dans l’histoire des civilisations . Ces effets ont, outre leurs qualités de confort, une fonction symbolique, pour la raison qu’ils vêtent des parties du corps humain elles-mêmes pourvues de significations propres .

Les métiers du cuir sont nombreux (ils furent 33) et regroupent des artisans chevronnés, tanneurs, selliers, maroquiniers, cordonniers, dont les traditions continuent de s’inspirer des antiques compagnonnages .

On ne peut pas parler du cuir matériau noble et naturel sans évoquer les nombreuses opérations qui ont permises de l’obtenir : la Tannerie . Il ne faut pas moins d’une trentaine d’opérations pour convertir en matériau souple et vivant, la pestilentielle dépouille animale. Ce travail se fonde sur une étude minutieuse de la peau et s’effectue, même à l’ère industrielle, à partir de recettes millénaires.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Alice Angevin, Les Sacs à M’Alice, Sac à Main Kéko Fleurs Volantes rouges