Théâtre du Capitole, le lundi 15 novembre à 20:00

### Concert Depuis leur fondation en 1976, Les Sacqueboutiers cultivent, sur cuivres anciens, le répertoire de la Renaissance mais aussi la musique contemporaine. Le prestigieux ensemble toulousain, qui frappe toujours par l’originalité de ses programmes, tisse ici la musique de Monteverdi avec celle de Luciano Berio, deux immenses compositeurs italiens qui, à quatre siècles de distance, sont comme des âmes soeurs. C’est ce que révèle, dans ce projet très imaginatif, l’alternance entre les monodies et madrigaux de Monteverdi, interprétés par la magnifique mezzo-soprano italienne Monica Bacelli, et les Sequenze de Berio. Toute une dramaturgie musicale qui fait de ce programme un véritable théâtre sonore. **Les Sacqueboutiers** **Jean-Pierre Canihac et Daniel Lassalle :** Direction **Monica Bacelli :** Mezzo-soprano _Oeuvres de Monteverdi et Berio_ ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021640) [](https://www.theatreducapitole.fr/autour-de-toulouse-lautrec) ![]() ### Infos pratiques Lundi 15 novembre à 20h

Tarif unique : 30€

Culture Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-11-15T20:00:00 2021-11-15T21:59:00

