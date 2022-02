Les sabreuses de rubans témoignent Museon Arlaten – Musée de Provence, 26 février 2022, Arles.

Les sabreuses de rubans témoignent

Museon Arlaten – Musée de Provence, le samedi 26 février à 16:00

**Le Museon Arlaten propose un nouveau format de rencontres et d’échanges où le public pourra entrer en contact avec des acteurs associatifs et des personnes oeuvrant à la maintenance des traditions.** Conçus comme des récits de pratiques dont les acteurs sont passionnés, **ces temps de présentation et d’échanges placent le visiteur dans la posture d’un ethnologue**, interrogeant le sens d’une démarche, son histoire et les gestes et savoir-faire associés. **Ces récits sont animés par un scientifique du musée et s’accompagnent de démonstrations.** ** »Li decouparello de velout d’Arle »** Le ruban de velours de soie constitue depuis 1840 environ l’un des attributs caractéristiques du costume d’Arles. Dès la fin du 19e siècle, il est aussi devenu l’emblème incontournable de la culture locale. Le ruban de coiffe n’aurait pas l’éclat qu’on lui connaît sans **une opération d’une grande technicité : le sabrage**. À l’aide d’un petit outil à main, de la taille d’un scalpel, conçu spécialement par un coutelier, **il s’agit de révéler à coups de lame les motifs du ruban par sabrage des fils tissés en créant des motifs veloutés en relief sur la base du motif plat et mât qui sort du métier.** Ce savoir-faire spécialisé doit faire l’objet de transmissions pour perdurer. En novembre 2014, l’heure d’une retraite bien méritée approchant, **Yvette Faure,** Meilleur ouvrier de France et référence reconnue, passe le relais à l’association **“Li Decouparello de Velout”,** créée en 2011, par ses douze premières élèves.

Entrée libre

Venez entendre les récits de vie et de passion des orfèvres du ruban, véritable diadème des arlésiennes. Vous serez aux premières loges du recueil de leurs témoignages par les ethnologues du Musée.

Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T18:00:00