Les Sabots de Villecartier fête ses 10 ans !

Ille-et-Vilaine

Les Sabots de Villecartier fête ses 10 ans ! Trans-la-Forêt 3, Les Places Bazouges-la-Pérouse

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Venez fêter les 10 ans du club Les Sabots de Villecartier ! Au programme :

– 16h30 : Spectacle équestre

– Braderie

– Baptêmes à poneys

– Autres activités Buvette sur place.

Plus d’informations prochainement. Trans-la-Forêt 3, Les Places Bazouges-la-Pérouse

