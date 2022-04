Les saboteurs de l’ombre et de la lumière Cinéma Jean-Eustache Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Les saboteurs de l’ombre et de la lumière —————————————– Juin 1943, la France résistante est dans la tourmente avec la disparition de ses deux chefs, Jean Moulin et Charles Delestraint. Le 1er novembre 1943, Claude Bonnier et Jacques Nancy atterrissent en Charentes, en provenance de Londres. Leur mission, ordonnée par le Général de Gaulle : former, structurer, armer et financer la Résistance de la Région B (Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin). _La projection sera suivie d’un débat sur le thème “La Résistance est-elle une Mémoire encore vivante aujourd’hui?” animée par Jean Petaux, politologue, en présence de Marie Nancy, réalisatrice du film._

Places 5,50€ : Pré-achat recommandé sur https://www.webeustache.com ou à la caisse du cinéma

Le documentaire met en lumière le parcours du capitaine Jacques Nancy et de ses hommes à travers le témoignage des derniers survivants de cette période héroïque de la résistance de nos régions… Cinéma Jean-Eustache place de la Ve république Pessac Le Bourg Gironde

2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T22:00:00

