Concert du groupe SOFT ! Les Sablières Réauville, 1 septembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

L’association Du Bourg ouvre son tiers-lieu à partir du 1er septembre ! A cette occasion, un concert de rentrée est organisé avec le groupe SOFT ! (La Seine, Tainted love, Boys don’t cry, Part time lover, etc.).

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

Les Sablières Salle polyvalente – Espace Longare

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Du Bourg association opens its « tiers-lieu » on September 1! To mark the occasion, we’re organizing a back-to-school concert with the band SOFT! (La Seine, Tainted love, Boys don’t cry, Part time lover, etc.)

La asociación Du Bourg inaugura su tercer local el 1 de septiembre ¡Para celebrarlo, se ha organizado un concierto de vuelta al cole con el grupo SOFT! (La Seine, Tainted love, Boys don’t cry, Part time lover, etc.)

Der Verein Du Bourg eröffnet ab dem 1. September seinen tiers-lieu! Aus diesem Anlass findet ein Konzert zum Schulbeginn mit der Gruppe SOFT! (La Seine, Tainted love, Boys don’t cry, Part time lover, usw.)

