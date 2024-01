INSERIM l’intérim d’insertion vous connaissez ? rencontrez les dans votre agence France Travail Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne, vendredi 9 février 2024.

INSERIM l’intérim d’insertion vous connaissez ? rencontrez les dans votre agence France Travail UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ POUR FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI ET À L’AUTONOMIE Vendredi 9 février, 09h00 Les Sables-d’Olonne

Début : 2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T12:00:00+01:00

UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ POUR FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI ET À L’AUTONOMIE

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion créée en 1994, Inserim fait se rencontrer des entreprises qui ont besoin en compétences et des publics éloignés de l’emploi.

Si vous souhaitez devenir intérimaire et bénéficier d’un accompagnement social et professionnel, vous devez d’abord vérifier votre “éligibilité”. C’est à dire déterminer si vous y avez droit. Parlez en à votre conseiller France Travail ou connectez vous sur la plateforme de l’inclusion :

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/company/7218/card?back_url=/search/employers/results%3Fcity%3Dla-roche-sur-yon-85%26city_name%3DLa%2BRoche-sur-Yon%2B%252885%2529%26distance%3D25

l’occasion pour vous d’échanger avec un conseiller de l’agence INSERIM

présentez vous entre 9H et 12H avec votre CV pour être reçu en entretien individuel

Les Sables-d'Olonne 85340 Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne Vendée Pays de la Loire

