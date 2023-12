Atelier ADOPT’UNE APPLI Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée Atelier ADOPT’UNE APPLI Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne, 25 janvier 2024, Les Sables-d'Olonne. Atelier ADOPT’UNE APPLI Jeudi 25 janvier 2024, 09h00 Les Sables-d’Olonne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T09:00:00+01:00 – 2024-01-25T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T09:00:00+01:00 – 2024-01-25T12:00:00+01:00 Un tour vertigineux de toute notre offre de service digitale et numérique. Vous découvrirez ou redécouvrirez notre site ainsi que l’Emploi Store. Animation dynamique et ludique :) Hâte de vous rencontrer :) Les Sables-d’Olonne 85340 Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/201736 »}] Atelier La semaine du numérique Détails Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne, Vendée Autres Lieu Les Sables-d'Olonne Adresse 85340 Les Sables-d'Olonne Ville Les Sables-d'Olonne Departement Vendée Lieu Ville Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne Latitude 46.515923 Longitude -1.761638 latitude longitude 46.515923;-1.761638

Les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-sables-d'olonne/