**EVENEMENT A DISTANCE** Découvrir l’alternance 100% en ligne avec coach et mentor Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne, mercredi 24 janvier 2024.

**EVENEMENT A DISTANCE** Découvrir l’alternance 100% en ligne avec coach et mentor ✅ L’agence France Travail des Sables d’olonne organise en partenariat avec l’organisme de formation OpenClassrooms un webinaire dédié aux formations et aux métiers du numérique. Mercredi 24 janvier, 10h00 Les Sables-d’Olonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T10:00:00+01:00 – 2024-01-24T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T10:00:00+01:00 – 2024-01-24T15:30:00+01:00

✅ L’agence France Travail des Sables d’olonne organise en partenariat avec l’organisme de formation OpenClassrooms un webinaire dédié aux formations et aux métiers du numérique.

OpenClassrooms est un acteur majeur de la formation en ligne en Europe sur les métiers de l’économie numérique.

Nos programmes 100% en ligne préparent aux métiers en tension en lien avec la transformation numérique : le développement informatique, les métiers de la donnée, des réseaux, ainsi que ceux, plus traditionnels, transformés par le numérique (la vente, le marketing, les RH, la gestion de projet etc.).

OpenClassrooms propose des formations 100% financées et rémunérées, à travers différents programmes. Nos formations sont accessibles à tous, avec ou sans pré-requis.

https://app.livestorm.co/openclassrooms-1/semaine-des-metiers-du-numerique-decouvrir-lalternance

✅ OpenClassrooms est le premier Centre de formation des apprentis (CFA) 100% en ligne qui propose des formations en contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation). Nos formations sont entièrement à distance, avec un accompagnement individuel grâce à des mentors. Elles permettent d’obtenir un Titre RNCP de niveau 5 à 7. La formation peut commencer tout au long de l’année et nous proposons un accompagnement dans la recherche de l’entreprise d’accueil (6 sessions avec un coach en insertion professionnelle + la mise en relation avec nos entreprises partenaires).

Plus de 2 000 étudiants se forment actuellement en alternance dans notre CFA.

Pour en savoir plus => https://oc.cm/sm-alternance

Pour candidater => https://oc.cm/sm-candidature

Rejoignez-nous pour une session informative et interactive ! Posez vos questions en direct et obtenez toutes les réponses dont vous avez besoin. Réservez votre place dès maintenant !

Les Sables-d’Olonne 85340 Les Sables-d’Olonne Les Sables-d’Olonne Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/206597 »}] [{« link »: « https://app.livestorm.co/openclassrooms-1/semaine-des-metiers-du-numerique-decouvrir-lalternance »}, {« link »: « https://oc.cm/sm-alternance »}, {« link »: « https://oc.cm/sm-candidature »}] https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/206597

Réunion d’information La semaine du numérique