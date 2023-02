Portes ouvertes de l’Atelier de restauration “Céramiques du Marais” Les Sables d’Olonne, 31 mars 2023, Les Sables-d'Olonne.

Présentation du métier “restaurateur de céramiques”, book et vidéo. Visite du nouvel atelier.

Les Sables d’Olonne 70 rue de la Pironnière Château-d’Olonne Les Sables-d’Olonne 85180 Vendée Pays de la Loire

L’Atelier Céramiques du Marais

Passionnée d’art, de céramiques et d’objet anciens, j’ai quitté la Vendée pour suivre une formation de conservation et de restauration d’objets d’art spécialisée sur la céramique.

Au fil de différentes missions, auprès du château de Chambord, de Vincennes et du bureau archéologique Saint-Denis, j’ai eu la chance d’intervenir et de parfaire mon expertise sur la conservation et la restauration de pièces de céramiques anciennes appartenant à des sites historiques.

En 2011, je crée les Céramiques du Marais à Paris où j’interviens auprès d’une clientèle exigeante dans ce quartier prisé des amateurs d’art et de beaux objets. J’ai apporté mon savoir et développé ma pratique sur des pièces variées allant des émaux de bijoux pour des particuliers à des vases de la dynastie Ming pour le compte d’antiquaires.

Respectueuse des œuvres et du travail d’origine, et attachée à mes origines sablaises, j’ouvre “l’Atelier Céramiques du Marais” aux Sables-d’Olonne. Je mets ainsi au service de la région mes connaissances, mon expérience, mon respect du travail passé et mon amour pour la restauration de céramiques.

J’ambitionne de redonner un nouvel éclat et une nouvelle jeunesse aussi bien au patrimoine privé vendéen qu’au patrimoine public.

Lors des JEMA, j’ouvre les portes de mon ateliier pour vous présenter le métier de “restaurateur de céramiques” : déontologie, les outils, le cursus, les objets, book.

Vous profiterez également de la visite du nouvel atelier avec la présentation de la zone retouche.

Au plaisir de vous accueillir.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Dorothée Hoffmann