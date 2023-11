Les métiers d’art au collège : sur le bout des doigts ! Collège Notre Dame de Bourgenay Les Sables d’Olonne Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée Les métiers d’art au collège : sur le bout des doigts ! Collège Notre Dame de Bourgenay Les Sables d’Olonne, 6 avril 2024, Les Sables d'Olonne. Les métiers d’art au collège : sur le bout des doigts ! Collège Notre Dame de Bourgenay Les Sables d’Olonne 6 et 7 avril 2024 2024-04-06 10:00 Présentations de métiers d’art et d’élèves de maîtres d’art 6 et 7 avril 2024 1 Le collège Notre Dame de Bourgenay accueillera une nouvelle fois environ 25 artisans d’art dans le cadre des JEMA 2024.

Des artisans passionnés par leur art et leur envie de transmettre leur savoir-faire d’excellence ainsi que leur parcours de formation aux élèves du collège Notre Dame de Bourgenay le vendredi 5 avril ainsi qu’au grand public le week-end du 6 et 7 avril 2024. Le collège a l’honneur également d’accueillir lors de ces JEMA les élèves maîtres d’art de l’association des maîtres d’art. Collège Notre Dame de Bourgenay 2, rue des religieuses 85100 Le Sables d’Olonne Les Sables d’Olonne 85100 Vendée Détails Catégories d’Évènement: Les Sables-d'Olonne, Vendée Autres Lieu Collège Notre Dame de Bourgenay Adresse 2, rue des religieuses 85100 Le Sables d'Olonne Ville Les Sables d'Olonne Departement Vendée Lieu Ville Collège Notre Dame de Bourgenay Les Sables d'Olonne

Collège Notre Dame de Bourgenay Les Sables d'Olonne Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-sables-d'olonne/