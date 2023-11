Si Dassin M’Etait Conté LA BOITE A RIRE, 15 novembre 2023, LES SABLES D OLONNE.

Si Dassin M’Etait Conté LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Avec Gérard Tokarski ( chant ) et Michel Pradel ( piano ) Retrouvez les plus grands tubes de Joe Dassin revisitée par ce duo de musiciens sablais. Ces versions piano-voix vous permettront d’aprécier le répertoire si vaste de ce chanteur trop tôt disparu et de (re)découvrir certaines des plus belles chansons du 20ème siècle.

Votre billet est ici

LA BOITE A RIRE LES SABLES D OLONNE 37 rue de Bel Air Vendée

