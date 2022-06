LES RUTILANTS Oignies, 25 juin 2022, Oignies.

LES RUTILANTS Rue Alain Bashung Oignies

2022-06-25 – 2022-06-25

Rue Alain Bashung Oignies 62590

Oignies Côté musique, l’éclectisme est notre credo : du hip-hop/jazz avec Bad Fat, de l’electro-danse/house avec Electrochic et La Bringue, du créole avec Moloyoke, du swing’n’roll avec Phillys’ Hot Loaders mais aussi la néo-fanfare post-punk Kermesz à l’Est, Radio Kaizman et leur plongée dans l’ambiance des block partys, Eyo’Nlé qui revisitent la chanson française…

Qui dit festif dit aussi participatif ! Caravane Juk’Box, manège, atelier de fabrication d’instruments ou encore conception d’une fresque avec la cie La Rustine n’attendront plus que vous ; on a déjà hâte !!

Les Rutilants, c’est une bonne dose de fanfares, venues de la France entière, saupoudrée d’activités pour petits et grands !

+33 3 21 08 08 00 https://9-9bis.com/agenda/les-rutilants-16-2022/

