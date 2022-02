Les Rustres de Goldoni Théâtre des Grottes, 16 février 2022, Genève.

Les Rustres de Goldoni

du mercredi 16 février au dimanche 20 février à Théâtre des Grottes

Deux riches commerçants tyrannisent leurs familles et arrangent en secret le mariage de leurs enfants, veillant à ce que ceux-ci ne se rencontrent qu’au jour de la noce. Ayant découvert le stratagème, leurs épouses se rebiffent et organisent une rencontre secrète entre les jeunes gens. Dans une mise en scène contemporaine le texte de Goldoni révèle ici toute sa modernité. Les Rustres 2.0 n’ont rien à envier à leurs prédécesseurs… « Ici, c’est moi qui commande ! » Tel est le crédo de Lunardo, riche commerçant vénitien, pour qui une femme se doit d’être tenue à l’écart des affaires et du regard d’autrui. Pourtant, lorsque celui-ci arrange le mariage de sa fille unique avec le fils de l’un de ses pairs, interdisant même aux futurs époux la moindre rencontre avant la noce, les femmes se rebiffent ! Défiant l’autorité de leurs époux, elles organisent une visite secrète entre les jeunes gens. Proposer cette pièce aujourd’hui, à l’heure où l’égalité femmes – hommes fait encore débat, et est loin d’être définitivement acquise, nous semblait nécessaire. Comment ne pas se poser la question de la persistance, deux siècles après l’écriture de la pièce, d’une société encore très ancrée dans un patriarcat obsolète, où les victimes récurrentes et principales, toutes couches sociales confondues, demeurent encore et souvent les femmes ? Pièce parmi les plus jubilatoires du répertoire classique, cette adaptation des Rustres souligne le double-langage pratiqué entre des principes égalitaires et une réalité encore à la traîne. Force est de constater que Les Rustres évoluent bien ici et maintenant. Adaptation et mise en scène : Daniela MORINA PELAGGI Avec : José PONCE, Antonio GOMEZ, Nathalie JEANNET, Jérôme DENIS, Pauline PERRINE, Elina GAUMONDIE, Daniela MORINA PELAGGI, Raphaël ZIMMERMANN Assistanat à la mise en scène : Thomas MERIGARD Scénographie : Anna POPEK Chorégraphie : Alessia CASADEI Régie Son et Lumière : Loane RUGA Régie Vidéo : Matthieu PRETRE Soutiens : Loterie Romande, Fondation privée genevoise, Ernst Göhner Stiftung, SIG Mécénat, Ville de Genève, FIP, Jürg George Bürki-Stiftung, Raci & Cie, VS Host. Réservations : par mail : [reservations@daidai-producao.ch](mailto:reservations@daidai-producao.ch) par téléphone : 022 548 01 92

Plein tarif: Fr. 28.- ; AVS, AI, Chômeur, Etudiant: Fr. 16.- ; Jeune de moins de 20 ans: Fr. 15.

Dans une adaptation résolument contemporaine, Daniela MORINA PELAGGI permet à cette pièce de Carlo GOLDONI, féministe avant l’heure, de faire pleinement écho aux enjeux actuels de notre société.

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T19:30:00 2022-02-16T21:30:00;2022-02-17T19:30:00 2022-02-17T21:30:00;2022-02-18T19:30:00 2022-02-18T21:30:00;2022-02-19T19:30:00 2022-02-19T21:30:00;2022-02-20T17:00:00 2022-02-20T19:00:00