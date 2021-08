“Les Rustres” de Carlo Goldoni Théâtre de la Taupanne, 15 octobre 2021, Châtellerault.

“Les Rustres” de Carlo Goldoni

du vendredi 15 octobre au vendredi 17 décembre à Théâtre de la Taupanne

En plein carnaval, de riches marchands vénitiens, rustres et soupçonneux, qui tiennent épouses et enfants enfermés à la maison sous prétexte que le monde extérieur les corromprait à jamais, vont être en butte à leurs femmes. Celles-ci, à l’occasion d’un projet de mariage « arrangé » sans que les futurs mariés se connaissent, vont se liguer pour dénoncer la brutalité et l’imbécilité de ces tyrans et obtenir la liberté indispensable au bonheur et au respect de tous. Comme quoi, au siècle des lumières, la bataille pour le féminisme et la liberté était déjà engagée ! Cette joyeuse et énergique comédie en porte témoignage. Ouverture des réservations début septembre. Pass sanitaire obligatoire

Prix des places : Prix des places de 6 à 13 € Réservations : Réservations par téléphone au 05 49 93 59 30, par mail à tpc@tpc86.info, sur place les mardis de 10h à 12h30 et jeudis de 15h30 à 18h30.

Une joyeuse comédie de Carlo Goldoni qui met aux prises de rustres et irascibles marchands vénitiens et leurs femmes éprises de liberté et soucieuses du bonheur de tous.

Théâtre de la Taupanne 2 rue de la Taupanne Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T23:00:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:30:00;2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T17:30:00;2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T23:00:00;2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T23:00:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T17:30:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:00:00;2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T23:00:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T17:00:00;2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T17:30:00;2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T23:00:00