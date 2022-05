LES RURALIES PANATOISES

LES RURALIES PANATOISES, 23 juillet 2022, . LES RURALIES PANATOISES

2022-07-23 – 2022-07-24 11ème édition pour cette fête qui célèbre l’agriculture et le monde rural : bal, marché de producteurs, animations de rues…La programmation de l’édition 2022 est en cours. Retrouvez là sur cet agenda prochainement. Association PACAP dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville