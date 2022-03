Les ruines gallo-romaines de Champlieu et la Vallée de l’Automne Béthancourt-en-Valois, 8 avril 2022, Béthancourt-en-Valois.

Les ruines gallo-romaines de Champlieu et la Vallée de l’Automne Béthancourt-en-Valois

2022-04-08 10:00:00 – 2022-04-08 15:30:00

Béthancourt-en-Valois Oise Béthancourt-en-Valois

Découverte de la richesse patrimoniale de la vallée de l’Automne et de ses environs, ruines gallo-romaines et chapelle romane ruinée de Champlieu, églises de Béthencourt et d’Orrouy… En complément, le cheminement de coteau en coteau offre de très jolis points de vue sur la campagne et les vallons traversés.

Randonnée Nature accompagnée par un Guide Naturaliste.

Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus.

greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04

Béthancourt-en-Valois

