Les Rugissants – Leïla Martial Studio de l’Ermitage Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Les Rugissants est un tentet de jazz moderne mené par le pianiste et compositeur Grégoire Letouvet. Influencés autant par le jazz contemporain que par la musique classique et contemporaine, Les Rugissants mêlent dans leurs compositions complexité et lyrisme.

Rencontrés au CRR de Paris, Les Rugissants ont évolué progressivement du 5tet au 10tet, à la recherche d’une véritable dramaturgie musicale, de couleurs et mouvements orchestraux donnant vie au discours, d’un brouillage des cartes entre écriture et improvisation, d’un groove collectif.

Grégoire Letouvet : Composition, piano

Corentin Giniaux : Clarinette, clarinette basse

Jules Boittin : Trombone

Paul de Remusat : Saxophone alto

Rémi Scribe : Saxophone soprano, saxophone ténor

Thibaud Merle : Saxophone ténor

Raphaël Herlem : Saxophone baryton

Léo Jeannet : Trompette

Jean-Baptiste Paliès : Batterie

Alexandre Perrot : Contrebasse

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/les-rugissants-feat.-leila-martial https://www.facebook.com/lesrugissants https://www.facebook.com/lesrugissants https://www.billetweb.fr/les-rugissants-feat-leila-martial

