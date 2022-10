LES RUGISSANTES : « A LA FRONTIERA DELS GIGANTS » – LAURENT CAVALIÉ Félines-Minervois, 29 octobre 2022, Félines-Minervois.

LES RUGISSANTES : « A LA FRONTIERA DELS GIGANTS » – LAURENT CAVALIÉ

2022-10-29 – 2022-10-29

5 EUR Oser la toute première saison culturelle Les Rugissantes à Félines-Minervois.

Oser l’impossible en imaginant 10 temps forts et un festival dans un village de 505 habitants !

Oser la parole avec le cri poétique de Laurent Cavalié ou la force de Jaurès dans les mots d’Olivier de Robert.

Oser l’expression du vivant avec les textes engagés et intimes de Fanny Roz.

Oser dire simplement avec le récit poignant et libérateur de Sabrina Chézeau ou la parole puissante et vibratoire de Boubacar N’Diaye…

Oser échanger autour des problématiques universelles des films du festival Alimenterre.

Oser cette saison, c’est aussi résister au monde virtuel qui nous enseveli en proposant du spectacle vivant, des moments de contact, de vrais partages et de liens. Alors venez savourer les chants de la Cie La Muse, frissonner avec les histoires de pirates de la Cie 9 Thermidor… on va s’amuser !

On compte sur votre présence pour encourager cette audace, car sans vous rien n’est possible.

Pluri instrumentiste, chanteur, poète, directeur artistique du choeur polyphonique La Mal Coiffée et stimulateur de son environnement social et culturel, Laurent Cavalié est un homme multiple.

Son seul chant, accompagné d’un luth unique, offrant des possibilités mélodiques et rythmiques et conçu avec le luthier Camille Paicheler, habille l’univers plein et ouvert de son art solitaire.

