Les rues se racontent

Au départ de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-04-05 14:00:00 – 2022-10-25 16:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 10 Des plus célèbres au plus confidentielles, ce sont les souvenirs de ses rues que l’on partage. Leurs noms sonnent tantôt comme des hommages, tantôt comme des légendes, tantôt comme des mésaventures, mais tous rappelle les petites intrigues et les grands moments de l’histoire de la ville.

Vous êtes curieux ? Ça tombe bien, les rues se racontent avec Secrets d’ici !



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

220, c’est le nombre de rues que compte le centre ancien d’Aix-en-Provence. Cependant, peu connaissent leurs histoires. Parfois drôles, énigmatiques, insolites, elles ont toutes envie de dévoiler leurs secrets.

