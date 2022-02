Les rues n’appartiennent en principe à personne Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence Oise La Manekine vous propose une promenade sonore propice à l’évasion pour (re)découvrir un territoire, un quartier, une rue dans les pas de personnes qui ont bien voulu témoigner de leur quotidien urbain. Leurs mots sont mis en son, créant ainsi une déambulation dont chaque spectateur, muni d’un casque, fait l’expérience en marchant. Une expérience joyeuse aussi intime que collective.

Avec la compagnie l’hôtel du Nord, en partenariat avec la ville de Pont-Sainte-Maxence dans le cadre de la politique de la ville.

