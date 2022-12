LES RUES N’APPARTIENNENT EN PRINCIPE À PERSONNE Fécamp, 27 mai 2023, Fécamp .

LES RUES N’APPARTIENNENT EN PRINCIPE À PERSONNE

3, rue Queue de Renard Moulin de Fécamp Fécamp Seine-Maritime Moulin de Fécamp 3, rue Queue de Renard

2023-05-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-27

Moulin de Fécamp 3, rue Queue de Renard

Fécamp

Seine-Maritime

Déambulations sonores dans l’espace public

LES RUES N’APPARTIENNENT EN PRINCIPE À PERSONNE

Départ à 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 (durée 1h)

> RENDEZ-VOUS AU MOULIN DE FÉCAMP – 3 Rue Queue de Renard

Compagnie l’Hôtel du Nord

Mise en scène Lola Naymark

Mise en son Mélanie Péclat

Chaque ville, chaque quartier a sa mémoire avec des événements tragiques ou non, avec une transformation architecturale, une évolution du nombre d’arrivants ou de partants. Et les habitants grandissent à l’intérieur de ces quartiers, amassent des souvenirs…

Lola Naymark, en hommage à Georges Perec, se livre à une enquête théâtrale et sensorielle sur le lien qui relie des habitants à leurs quartiers et à leurs rues. Elle vient donc à Fécamp, va rencontrer et enregistrer des témoins qui vont lui confier leur rapport à leur environnement. Lors de la restitution, il n’y a rien à faire qu’à se laisser guider. Casque sur les oreilles, chacun emprunte un trajet, constitué de ces récits croisés.

C’est une promenade sensible qui permet de découvrir ou redécouvrir des espaces, guidée par la voix de ses habitants. Retrouver une poétique du quotidien urbain.

• RÉSERVATION ET ACHAT •

– Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.

– Par téléphone : 02 35 29 22 81.

– Sur le site internet : www.theatrelepassage.fr

– Par mail : info@theatrelepassage.fr

• VENIR AU PASSAGE •

Théâtre Le Passage

54, rue Jules Ferry 76400 Fécamp

Moulin de Fécamp 3, rue Queue de Renard Fécamp

