Les rues en scène, 20 juillet 2022 19:00, Morlaix.

Date de l’événement : 20/07/2022

19:00

Spectacles gratuits en plein air (repli au parc des expos de Lango en cas d’intempérie)

– Arrivée sur site 30 minutes avant le début de la représentation

– Accès piéton (stationnement en centre-ville)

– Accès PMR : rue des Brebis et rue de Göttingen

– Toilettes publiques : place du Marc’hallach

– Pensez à apporter coussins et petites laines !

19h et 20h50 (45 min) – Place de Viarmes – Caretta Pipoca

(concert) – Tout public

Caretta est le nom d’une tortue voyageuse. Pipoca c’est le pop-corn en brésilien et aussi, la foule qui danse pendant le carnaval. Deux voix, une guitare, parfois un ukulélé, des percussions du sud-américaines. Deux musiciens qui condensent et arrangent avec brio des morceaux du Brésil, Cuba, Venezuela animés par l’envie de mettre du soleil dans vos cœurs!

20h (50 min) – Place Allende – Dyptik

« Mirage (un jour de fête) » (danse) – Tout public

Des pas qui frappent le sol avec force et élégance, têtes hautes, vêtements colorés, soigneusement ajustés.

L’énergie des danseurs circule entre la périphérie et le centre. Habités par cette force collective, leurs voix et leurs mouvements deviennent des projectiles qui dénoncent les supplices et les injustices. Une image en suspens inspirée d’un désir tellement violent qu’il transcende la réalité… Mirage.

www.dyptik.com

21h30 (50 min) – Place des Jacobins – Maboul Distorsion

« Un Os dans le Cosmos » (cinéma de rue en 3D sans lunettes) – Tout public dès 8 ans

Cinq cinéphiles ont pour mission de projeter en avant-première un chef d’œuvre de science-fiction intitulé « Un Os dans le Cosmos ». Mais le matériel de projection implose, la séance dérape… Malgré cela, ils ne se découragent pas ! Venez découvrir en exclusivité, un film, dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour !

www.mabouldistorsion.net

23h (1h10) – Cour du Musée des Jacobins – Groupe Déjà

« Cowboy ou indien ? » (théâtre) – Tout public dès 10 ans

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois à la fratrie. Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

www.groupedeja.com