Les rues en scène, 10 août 2022 19:00, Morlaix.

Spectacles gratuits en plein air (repli au parc des expos de Lango en cas d’intempérie)

– Arrivée sur site 30 minutes avant le début de la représentation

– Accès piéton (stationnement en centre-ville)

– Accès PMR : rue des Brebis et rue de Göttingen

– Toilettes publiques : place du Marc’hallach

– Pensez à apporter coussins et petites laines !

19H(45min) – Place Emile Souvestre

22h15 (45 min) – Place Allende

Tout public

Menace d’Eclaircie

Menace d’Eclaircie, c’est cinq frangins qui dynamitent les clichés du top 50. Elevés sur une île déserte par leur mère ancienne chanteuse de trash-métal, au son de la cornemuse et de l’accordéon, les enfants cachés d’Elvis et d’Yvette Horner font vibrer le bitume comme s’ils étaient au stade de France.

Rock acoustique survitaminé et post musette sans paillettes, les cinq Steeve vous embarquent avec humour dans un show décalé survitaminé.

www.klam-records.net

20h (1h10) – Place des Jacobins – Five Foot Fingers

« Jungle five » (cirque) – tout public

Après deux années de recherche et d’études, les Five Foot Fingers livrent une vraie étude documentée, mais quelque peu romancée de leurs pérégrinations en contrées naturelles sauvages. Nos cinq moustachus bodyboudinés, toujours plus poilus, toujours plus sexy, reviennent avec un message plein d’espoir en défendant les lois universelles de mère nature. Du jamais vu dans la jungle américaine ! De la danse, des cascades, des acrobaties, du rire en velu en voilà !

www.fivefootfingers.com

21h30 (45 min) – Cour du Musée des Jacobins – Jamais Trop d’Art

« Zaï Zaï Zaï Zaï » (théâtre) – tout public dès 8 ans

Un homme réalise à la caisse du supermarché, qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s’emparent de l’affaire : et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ? Une course poursuite absurde s’engage. (adaptation de la BD à succès de Fabcaro)

www.collectifjamaistropdart.net

23h (30 min) – Place Allende – BiLBoBaSSo

« Amor » (danse, pyrotechnie et art du feu) – tout public dès 3 ans

Un couple dans une arène. Pas mal d’années de mariage au compteur et une tendresse désormais faite de cruauté et de violence. Chez eux tout est prétexte à s’enflammer, d’ailleurs tout s’enflamme ! Faire la cuisine, laver le linge, passer l’aspirateur, toutes ces actions et objets du quotidien se retrouvent au centre d’une grande corrida fantasque où flammèches, fumées et étincelles rehaussent la banalité de la situation en un réel feu d’artifice. Vous ne vous disputerez plus de la même façon à la maison…

www.bilbobasso.com