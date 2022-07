Les rues en scène, 3 août 2022 19:00, Morlaix.

Date de l’événement : 03/08/2022

19:00

Spectacles gratuits en plein air (repli au parc des expos de Lango en cas d’intempérie)

– Arrivée sur site 30 minutes avant le début de la représentation

– Accès piéton (stationnement en centre-ville)

– Accès PMR : rue des Brebis et rue de Göttingen

– Toilettes publiques : place du Marc’hallach

– Pensez à apporter coussins et petites laines !

19h et 21h15 (40 min) – Place de Viarmes – Chéri·e Chéri·e

(concert / chanson / humour) – Tout public dès 5 ans

Reprises de chansons d’Amour remises au goût du jour, et c’est une redécouverte à chaque morceau ! Tourné parfois au ridicule, ce mariage harmonieux donne à ces écrits une seconde vie, de la fraîcheur et un peu de folie. « Chéri.e Chéri.e », c’est de l’Amour en boîte. C’est joyeux, c’est drôle et ça sent le vécu. C’est pas « Amour, Gloire et Beauté », C’est l’Amour tel qu’il est.

19h30 – (60 min) – Déambulation au départ de la Place des Otages – Red Line Crossers

« Hommages aux second lines » (musique et danse) – Tout public

À la Nouvelle-Orléans, il est de tradition pour les brass bands de défiler au rythme d’un jazz endiablé, où se mêlent des influences africaines, caribéennes, européennes. Des danseurs accompagnent le défilé en avant du cortège de musiciens : la « First Line », suivie du public qui suit les artistes en dansant : la « Second Line ». C’est inspiré de cette culture qu’est né « Red Line Crossers » formé d’un brass band et de quatre danseurs hip-hop. Suivez-les donc dans leur déambulation !

www.engrenages.eu/projet/second-line-new-orleans/

21h (30 min) – Place des Jacobins – A Sens Unique

« Cruda » (cirque) – Tout public dès 5 ans

C’est une ancienne gymnaste très douée… mais pas assez parfaite pour que l’on se souvienne d’elle. La vision qu’elle a de sa féminité a été formatée durant des années d’entraînement intensif. En tordant son corps dans tous les sens, elle nous avoue tout sans filtre : sa passion honteuse pour la nourriture, sa façon de se martyriser pour être plus belle, plus drôle, plus fine, plus tout ! Et ça la libère autant que ça nous libère !

www.asensunique.com

22h (50 min) – Place Allende – Cirque Rouage

« Sodade » (cirque) – tout public

Chaque soir de tempête, un vieil homme se rapproche de la mer et retourne dans de lointains souvenirs. Un rêve éveillé d’une nostalgie heureuse, pour ne pas oublier et continuer à vivre coûte que coûte. Autour d’un câble infini, quatre corps en équilibre évoluent, comme les vagues d’un temps passé qui va et vient sans cesse. « Sodade », ce sont aussi deux musiciens pour jouer, chanter et conter un hymne à la vie sur une structure circassienne unique.

www.cirque-rouages.com