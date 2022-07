Les rues en scène, 27 juillet 2022 18:30, Morlaix.

Date de l’événement : 27/07/2022

18:45

Spectacles gratuits en plein air (repli au parc des expos de Lango en cas d’intempérie)

– Arrivée sur site 30 minutes avant le début de la représentation

– Accès piéton (stationnement en centre-ville)

– Accès PMR : rue des Brebis et rue de Göttingen

– Toilettes publiques : place du Marc’hallach

– Pensez à apporter coussins et petites laines !

18h45 – Place de Viarmes // 21h30 – Place Allende – Macadam Farmer

(musique) – Tout public

On connaît par cœur ces tubes intemporels et pourtant on les redécouvre sous un nouveau jour. Décalé et inventif, Macadam Farmer donne aux plus fameux artistes (ACDC, U2, The Beatles, Police, Deep Purple, Queen, The Rolling Stones, Prince, etc) une saveur qui fleure bon les bayous de Louisiane. A coups de chant, guitare, harmonica, banjo, soubassophone, washboard, partagez un pur moment de convivialité !

www.macadamfarmer.fr

19h30 (45 min) – Place Allende – Bancale

« Le membre fantôme » (cirque) – Tout public dès 8 ans

Combien de fois ai-je entendu des « vous êtes fou ! » et pourtant combien d’entre vous viendraient voir le spectacle si l’acrobatie était entravée par le tapis, si la mise en scène était entachée par une longe ? En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, Karim Randé décide de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir refaire du cirque. Le Membre Fantôme est né de l’envie de partager ces expériences de blessures, sans pathos et de voir au-delà des paillettes et des sourires.

www.bancale.org

20h45 (45 min) – Place Allende – Dis bonjour à la dame

« Frigo [Opus 2] » (clown) – Tout public dès 3 ans

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.

www.disbonjouraladame.org

22h (25 min) – Cour du Musée des Jacobins – A Petit Pas

« A Vif » (théâtre) – Tout public

Trois femmes nous racontent l’Art du Rebond : d’une infirmière en salle de réanimation à une femme qui a passé sa vie à sauver les autres, qui fait son travail parce qu’elle aime ça. Il est question du rapport au travail, de la place des femmes, du regard qu’on porte sur soi… en temps de crise sanitaire. Récit intime et universel, qui interpelle notre pouvoir de résilience et notre capacité à garder espoir malgré tout.

www.apetitpas.fr

23h (60 min) – Place des Jacobins – Chicken Street

« Le magnifique bon à rien » (théâtre) – tout public dès 7 ans

Serge Badoz, modeste fabricant de palettes fraîchement licencié se lance dans une reconstitution à mains nues de son film culte Le Bon, la Brute et le Truand grâce au soutien de Pôle Emploi. Remake humoristique, mais aussi prise de parole sur le monde du travail à l’heure de la délocalisation, de l’individualisation et du développement de l’auto-entreprenariat. Un « nouveau western » comme le chantait Mc Solaar.

www.ciechickenstreet.com