Théâtre antique d'Arles, le mercredi 11 août à 19:30

–Soul Jazz // “In Soul We Trust”– Mariannick Saint-Céran : chant Lionel Dandine : claviers Marc Campo : guitare Cédrick Bec : batterie Philippe Lerabo : basse électrique [ Dans le cadre du Festival Les Rues en Musique ] Mariannick Saint-Céran, vocaliste généreuse originaire de Madagascar, aborde ses différents projets avec un art fondé sur le Swing et le Groove. Musicienne authentique, sa chaleureuse et charismatique présence, son énergie, son blues expressif, la profondeur de son art dans les plus intimes ballades captent le public à chacun de ses concerts. Infos Mercredi 11 août 2021 • 19h30 ARLES • Théâtre Antique 2 boulevard des Lices • Jardin d’été Entrée libre Une production Arts et Musiques en Provence.

Entrée libre

Théâtre antique d'Arles Rue du Cloître, 13200 Arles

2021-08-11T19:30:00 2021-08-11T21:30:00

