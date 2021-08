Les Rues en Musique: Amandine Habib Théâtre antique d’Arles, 6 août 2021, Arles.

Les Rues en Musique: Amandine Habib

Théâtre antique d’Arles, le vendredi 6 août à 19:30

Amandine HABIB, piano [Dans le cadre du Festival Les Rues en Musique] Concert autour de l’album « Les Ondes » (label Melism Records – production Arts et Musiques en Provence) Inspiré par les pièces de C.Debussy et F.Couperin DEBUSSY admirait les clavecinistes français, il a très longtemps hésité à dédier ses études à François COUPERIN. Plus de deux siècles séparent ces deux compositeurs, et pourtant les voir jouer côte à côte révèle une filiation, une volonté commune de marier la vue et l’ouïe. Le lien entre DEBUSSY et COUPERIN réside dans la poésie du choix des titres, dans la contemplation de paysages décrits par leur musique. « Les Ondes » entremêle des pièces qui font écho les unes dans les autres, jusqu’à se perdre dans les époques et ne garder que l’empreinte d’une poésie commune entre ces deux maîtres. Infos Vendredi 6 août 2021 • 19h30 ARLES • Théâtre Antique 2 Boulevard des Lices • Jardin d’été Entrée libre Amandine HABIB est une production Arts et Musiques en Provence.

Entrée libre

Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



2021-08-06T19:30:00 2021-08-06T21:30:00