De Crèche en Crèche Les rues du village Mirmande, 3 décembre 2023, Mirmande.

Mirmande,Drôme

Un circuit vous fait voyager à travers les crèches du monde. Ouverture de l’église Sainte Foy où vous pourrez découvrir les deux grandes crèches provençales tous les week end de 14h à 18h30 et pendant les vacances scolaires tous les jours de 14h à 18h30..

2023-12-03 fin : 2023-01-14 . .

Les rues du village

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A tour takes you on a journey through the cribs of the world. The church of Sainte Foy is open every weekend from 2pm to 6:30pm, and during school vacations every day from 2pm to 6:30pm.

Una visita guiada le llevará por los cots del mundo. La iglesia de Sainte Foy está abierta todos los fines de semana de 14:00 a 18:30, y durante las vacaciones escolares todos los días de 14:00 a 18:30, para que descubra los dos grandes cots provenzales.

Ein Rundgang lässt Sie durch die Krippen der Welt reisen. Öffnung der Kirche Sainte Foy, in der Sie die beiden großen provenzalischen Krippen jedes Wochenende von 14:00 bis 18:30 Uhr und während der Schulferien täglich von 14:00 bis 18:30 Uhr besichtigen können.

