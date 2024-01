Les rues de l’Etang Centre-ville d’Istres Istres, dimanche 4 août 2024.

Les rues de l’Etang Centre-ville d’Istres Istres Bouches-du-Rhône

Festival « Les Rues de l’étang », des spectacles d’Art de rue gratuits et tous public vous attendent à Istres le dimanche 4 août !

A Istres, ce sont treize compagnies qui vont se succéder lors d’une journée artistique de haute volée ! Au programme : théâtre de rues, cirque humoristique, univers burlesque, marionnettes, spectacles déambulatoires, clowns, chant, danse et acrobatie… Humour, plaisir et joie de vivre !





Le Festival des arts de la rue vous propose une balade artistique d’une ville à l’autre. Le festival sera à Saint-Mitre-les-Remparts le vendredi 2 et à Saint-Chamas le samedi 3 août. .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04

fin : 2024-08-04



L’événement Les rues de l’Etang Istres a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme d’Istres