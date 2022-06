Les rues de l’Etang Istres, 7 août 2022, Istres.

Les rues de l’Etang Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres

2022-08-07 – 2022-08-07 Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès

Istres 13800

Festival gratuit des arts de la rue des rives de l’étang de Berre : une balade artistique d’une ville à l’autre.



Début août, une dizaine de compagnies venues de France et d’ailleurs amèneront les arts de rue, le spectacle vivant et la culture à Istres et sur les rives de l’étang de Berre.

Festival des arts de la rue « Rues de l’étang », des spectacles gratuits et tous public vous attendent à Istres, Saint-Chamas et Saint-Mitre

