Gratuit : non Adulte : 8 €Tarif réduit (10/18 ans) : 6 €Moins de 10 ans : gratuit Réservations :- sur helloasso – par mail : petit.theatre.mauve@gmail.com- sur place au Vallon 30 min. avant le début des représentations Représentations du 18 au 20 mars 2022 Pièce d’Abla Farhoud, mise en scène par Karine Dubé. Une auteur québécoise, une metteur en scène québécoise Karine Dubé, venez vous plonger dans les rues de Montréal ! Bien installés dans votre fauteuil, vous êtes dans une ville, dans une rue, et assistez à des tranches de vie. La Vie ! Celle de Sonia, dynamique et bien dans ses baskets, celles de Sophie-Catherine et Coralie, et celles de tous ces personnages attachants, hauts en couleur et un peu déphasés. Une pièce tout en poésie, mêlant force, courage, entraide… Vous cherchez l’émotion ? C’est par ici ! Salle culturelle du Vallon adresse1} Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://petit-theatre-mauve.wixsite.com/ptm44/spectacles

