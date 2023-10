FÊTE DES CHÂTAIGNES les rues de la ville Le Gâvre, 15 octobre 2023, Le Gâvre.

Le Gâvre,Loire-Atlantique

Rendez-vous autour des châtaignes grillées, à déguster sur la place ou à emporter. Grand vide-grenier dans les rues de la ville..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

les rues de la ville

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Rendezvous around the roasted chestnuts, to taste on the square or to take away. Big garage sale in the streets of the city.

Quedada para comer castañas asadas en la plaza o para llevar. Gran venta de garaje en las calles del pueblo.

Treffpunkt rund um die gerösteten Kastanien, die Sie auf dem Platz genießen oder mitnehmen können. Großer Flohmarkt in den Straßen der Stadt.

