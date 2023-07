Village galerie du Festival Arts et Vigne de Châtillon-en-Diois. Les ruelles du village médiéval de Châtillon en Diois et ses abords Châtillon-en-Diois, 1 août 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Des artistes exposent leurs créations à l’intérieur des caves et locaux prêtés par des habitants du village. La visite de galeries éphémères offre un florilège d’arts allant de la peinture à la sculpture, la joaillerie, la photographie..

2023-08-01 fin : 2023-08-13 . .

Les ruelles du village médiéval de Châtillon en Diois et ses abords

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Artists exhibit their creations in cellars and rooms lent by local residents. A visit to the ephemeral galleries offers an anthology of arts ranging from painting to sculpture, jewelry and photography.

Los artistas exponen sus creaciones en bodegas y salas cedidas por los vecinos. Una visita a las galerías efímeras ofrece una antología de artes que van de la pintura a la escultura, pasando por la joyería y la fotografía.

Künstler stellen ihre Werke in Kellern und Räumen aus, die ihnen von den Dorfbewohnern zur Verfügung gestellt werden. Der Besuch der vergänglichen Galerien bietet eine Fülle von Künsten, die von Malerei über Skulpturen und Schmuck bis hin zu Fotografie reichen.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois