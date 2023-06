Les Ruchers de Puech Cabrier Les Ruchers de Puech Cabrier Uchaud, 3 juin 2023, Uchaud.

Les Ruchers de Puech Cabrier 3 et 4 juin Les Ruchers de Puech Cabrier visite gratuite, repas se renseigner

Apiculteurs, producteurs de miel bio IGP Provence Label Rouge (Camargue, garrigues, lavande), IGP Cévennes (Châtaigner, montagne) et d’autres variétés : romarin, sapin, bruyère blanche…Gourmandises au miel : bonbons, vinaigre, pain d’épices…

Animations : Visite et animation sur l’apiculture et la culture de la morille. Plus de précisions sur la page Facebook du domaine.

Restauration : Grillade de porc et de cabri, frite maison, pâtes, crêpes salées et sucrées, assiette de fromage, glace au lait de chèvre.

Les Ruchers de Puech Cabrier 30620 Uchaud Uchaud 30620 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LesRuchersdelaFermedePuechCabrier/?locale=fr_FR »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00