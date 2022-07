Les Routes Picardes Petit-Verly, 16 juillet 2022, Petit-Verly.

Les Routes Picardes

Petit-Verly Aisne

2022-07-16 – 2022-07-17

Petit-Verly

Aisne

Petit-Verly

L’écurie Quentin de La Tour et l’ASA Aisne circuit de Clastres organisent les Routes Picardes, coupe de France des rallyes.

Les 141 équipages engagés passeront les communes de Petit-Verly, Grand-Verly, Vadencourt, Noyales, Proix, Hauteville et Macquigny.

Venez les soutenir tout au long du circuit. Veillez cependant à bien respecter les consignes et emplacements pour la sécurité de tous !

Petit-Verly

