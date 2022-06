LES ROUTES DES MAUGES, 4ÈME ÉDITION Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

LES ROUTES DES MAUGES, 4ÈME ÉDITION Beaupréau-en-Mauges, 4 septembre 2022, Beaupréau-en-Mauges. LES ROUTES DES MAUGES, 4ÈME ÉDITION

Lieu-dit La Loge Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

2022-09-04 – 2022-09-04 14:00:00 Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges A partir de 7h45 les équipages inscrits pourront arriver et prendront un petit déjeuner. Après avoir récupéré le Road Book 2022 qui leur servira de guide, ils partiront pour une promenade découverte sur nos belles Routes des Mauges. Aucun esprit de compétition, uniquement le plaisir de découvrir des jolis paysages et de sympathiques petites routes au volant de voitures qui sortent d’une autre époque.

Au milieu du parcours, visite surprise suivie d’une pause casse-croûte puis retour vers 13h sur Beaupréau afin de mettre les véhicules en place pour une exposition ouverte au public à partir de 14h. Le public pourra admirer ces morceaux de patrimoine. On a tous une histoire avec l’automobile. Un apéritif attendra les équipages. Ce sera un moment d’échange, puis repas et remises des ré-

compenses suivant les épreuves ludiques proposées pendant la balade. Cette journée est axée sur la convivialité et la passion qui nous réunit autour de l’automobile.

Il est encore temps de s’inscrire si vous avez une voiture pas comme les autres et que vous appréciez ce genre de rencontre. Rallye découverte ampbeaupreau49@gmail.com +33 2 41 63 33 49 A partir de 7h45 les équipages inscrits pourront arriver et prendront un petit déjeuner. Après avoir récupéré le Road Book 2022 qui leur servira de guide, ils partiront pour une promenade découverte sur nos belles Routes des Mauges. Aucun esprit de compétition, uniquement le plaisir de découvrir des jolis paysages et de sympathiques petites routes au volant de voitures qui sortent d’une autre époque.

Au milieu du parcours, visite surprise suivie d’une pause casse-croûte puis retour vers 13h sur Beaupréau afin de mettre les véhicules en place pour une exposition ouverte au public à partir de 14h. Le public pourra admirer ces morceaux de patrimoine. On a tous une histoire avec l’automobile. Un apéritif attendra les équipages. Ce sera un moment d’échange, puis repas et remises des ré-

compenses suivant les épreuves ludiques proposées pendant la balade. Cette journée est axée sur la convivialité et la passion qui nous réunit autour de l’automobile.

Il est encore temps de s’inscrire si vous avez une voiture pas comme les autres et que vous appréciez ce genre de rencontre. Beaupréau-en-Mauges

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire Other Lieu Beaupréau-en-Mauges Adresse Lieu-dit La Loge Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Ville Beaupréau-en-Mauges lieuville Beaupréau-en-Mauges Departement Maine-et-Loire

LES ROUTES DES MAUGES, 4ÈME ÉDITION Beaupréau-en-Mauges 2022-09-04 was last modified: by LES ROUTES DES MAUGES, 4ÈME ÉDITION Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges 4 septembre 2022 Lieu-dit La Loge Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire