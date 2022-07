Les Routes de la Soie Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Les Routes de la Soie

Dieulefit, 19 août 2022

Eglise Saint Pierre (viale), rue des Prisons
Dieulefit
Drôme

2022-08-19 21:00:00 – 22:15:00

Eglise St Pierre , rue des Prisons Eglise Saint Pierre (viale)

Dieulefit

Drôme EUR Aleksandra DZENISENIA, cymbalum (Biélorussie)

Pierre Henri XUEREB, alto et viole d’amour (Malte, France)

Clément HOLVOET, alto (Belgique)

Ruixin NIU, alto (Chine)

Les altistes sont membres du Primrose Ensemble

