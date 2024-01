Concert Big Red (Raggasonic) X Irie Ites X High Legal Brothers Salle de l’Omnibus Les Rousses, samedi 2 mars 2024.

Concert Big Red (Raggasonic) X Irie Ites X High Legal Brothers Salle de l’Omnibus Les Rousses Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

??Big Red (Raggasonic) X Irie Ites X High Legal Brothers??

L’association High Legal Brothers invite Big Red, moitié remuante de Raggasonic, héraut de la scène raggamuffin française dans les années 90, et récompensé par deux Disques d’or, à la Station des Rousses pour une soirée qui promet d’être épique.

Il sera accompagné du big Sound Irie Ites, fondé en 1999 et acteur majeur de la scène reggae en France. L’événement sera sonorisé par le Sound system High Legal Brothers , aux lumières vous retrouverez Kablight Event.

Infos pratiques :

?? Buvette

?? Restauration

?? CB acceptée

?? Salle de l’Omnibus (39220 Les Rousses)

??Ouverture des portes 20h-02h

?? Soundsystem HLB

Tell a friend to tell a friend, see you family ….

Contact : highlegalbrothers@gmail.com // 06.30.61.03.79

? Big Red:

Actif depuis 1987, Big Red a traversé les époques et les modes jusqu’à aujourd’hui avec la même facilité que d’autres traversent la rue. Ses premiers pas au micro se font dans les Yvelines où avec son groupe Rapsonic il sort le maxi 45t “Mets la dose” en 1989. Si ce maxi leur vaut une place affirmée au sein d’un milieu HipHop parisien naissant et en pleine effervescence, c’est pourtant vers d’autres horizons que le cœur de Big Red dès 1990. En effet cette même année commence l’aventure Raggasonic, inutile de présenter plus en détail le premier groupe de Dancehall en France à obtenir une certification.

Raggasonic enchainera les hits et les tournées jusqu’en 1998, puis c’est désormais en solo qu’on retrouve Big Red avec un premier opus aux frontières du HipHop et du Dancehall nommé Big Redemption en 1999 juste après avoir signé en passant un des refrains iconiques du Rap français sur le titre “78” d’ Expression Direkt. Suivent Redsistance, puis Raggamuffin Culture, avant que Fuck The World marque le début d’une nouvelle période pour l’artiste.

En 2012, Raggasonic se reforme le temps du maxi “Ca va clasher”.

Arpentant sans relâche les clubs, les festivals et les concerts, l’artiste reviendra avec un nouveau projet sobrement nommé Vapor et marquant une nouvelle métamorphose. Encore une fois en avance Big Red s’imprègne des sonorités de la nouvelle vague d’un HipHop US halluciné et onirique qui commence tout juste à éclore. Il y expérimente avec l’Autotune et renoue avec des phrasés plus chantés au gré des productions de Biga Ranx. En 2019 on le retrouve sur la mythique tournée du groupe NTM afin d’assurer ses parties sur leurs titres en collaboration.

??Irie Ites :

Irie Ites est un Sound system (DJ) et l’un des producteurs reggae les plus connus et prolifiques en Europe depuis plus de 20 ans. Il se produit sur scène en solo ou accompagné d’artistes reggae internationaux. Grâce à son label Irie Ites Records reconnu à l’échelle internationale, ce DJ joue régulièrement dans des festivals et salles de concerts aux 4 coins de l’Europe.

Irie Ites Sound tire son originalité de par le mix de morceaux exclusifs (dubplate) et de productions inédites du label. Sa notoriété dans ce domaine n’est plus à faire.

Irie Ites joue régulièrement sur scène avec des grands noms du reggae que ce soit avec des légendes des années 70 telles que Eek A Mouse, Linval Thompson, Glen Washington, Bitty McLean, Prince Alla, Max Romeo, Ranking Joe, Trinity, U Brown ou des artistes plus modernes tels que Chezidek, Kabaka Pyramid, Lutan Fyah, Jah Mason, Solo Banton, Perfect Giddimani, General Levy, King Kong, Turbulence, Charlie P… pour ne citer que les plus connus.

??High Legal Brothers, sound system:

Le collectif High Legal Brothers est né en 2015 de la collaboration de plusieurs acteurs musicaux dans le Haut-Jura (Medium Mountain, Blackout Dub et DPW) autour d’un slogan « Music we a deal with ! » .

Il regroupe une bande de copains, DJs, techniciens sons et passionnés de reggae, qui s’est donnée pour objectif la promotion de la culture Sound System et des musiques urbaines en provenance des caraïbes, du Reggae au Dancehall, en passant par le Ska et le Hip-Hop. Tout un chacun peut y trouver son style.

Après avoir construit leurs propre sonorisation les membres de l’association ont invités des DJ et chanteurs majeurs de la scène reggae à jouer dans le Jura, tels U Brown (JA), Chezidek (JA), Brothers Culture (UK), Little Lion Sound (CH), qui sont des exemples parmi d’autres.

Ce qui a permis aux DJ’s de l’association, aux styles versatiles, de grandir, s’imprégner et progresser au contact de ces pointures du reggae music.

EUR.

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus

Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté highlegalbrothers@gmail.com



L’événement Concert Big Red (Raggasonic) X Irie Ites X High Legal Brothers Les Rousses a été mis à jour le 2024-01-16 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses