Les Roues du Coeur Martigues, 4 septembre 2021, Martigues.

Les Roues du Coeur 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-05 17:00:00 17:00:00 Parking Hôtel de ville – stade Avenue Louis Sammut

Martigues Bouches-du-Rhône

– Samedi, de 9h30 à 17h : rassemblement de véhicules de sport, de collection et de prestige. “Gt – Sport – Collection”. Exposition de voitures, motos, van, tout-terrain…



– Dimanche de 10h à 17h : tours sur le circuit de Sambuc (Vauvenargues).



Les fonds collectés grâce à la générosité des participants, des sponsors et des visiteurs sont reversés au profit des actions du Rotary Club Martigues Etang de Berre et spécifiquement avec l’objectif d’aider des enfants de Martigues et de sa région.



Le club soutient également des projets professionnels et des initiatives internationales. Sous le parrainage de Jean-Pierre Foucault.

Offrez-vous un baptême à bord du véhicule de vos rêves au cours d’une ronde parcourant les 3 quartiers de la Venise Provençale.

contact@rotarymartigues.fr +33 4 96 15 13 40 https://rotarymartigues.wixsite.com/les-roues-du-coeur

