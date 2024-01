Les roues de l’avenir Académie du Climat Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 21h30

.Public adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Laissez-vous emporter par l’univers fascinant du vélo, où la passion pédale au rythme de l’aventure !

« Les roues de l’avenir » est un documentaire qui explore le potentiel du vélo dans la transition environnementale et sociale.

Il analyse les dimensions économiques, sociologiques et sanitaires de l’utilisation quotidienne du vélo, plaidant en faveur d’une société où le cyclisme serait accessible à tous.

Pendant une heure, vous suivrez le voyage d’un groupe de jeunes et écouterez les opinions d’experts.

À la suite de la projection, les spectateurs seront invités à partager leurs réflexions et à échanger leurs points de vue sur les thèmes abordés.

Mieux se Déplacer à Bicyclette est la première association cycliste francilienne.

Notre objectif est que chaque individu puisse profiter de l’utilisation de son vélo, et ce de manière efficace, agréable et sécurisé. Pour ce faire, nous agissons au quotidien pour défendre la place du vélo et le développement d’aménagements cyclables de qualité.

Nous organisons également différents événements autour du vélo (ateliers de réparation, marquage Bicycode, bourses aux vélo, vélo école).

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/les-roues-de-lavenir/ https://framaforms.org/projection-les-roues-de-lavenir-1704374375

