Les rossignols de Bagdad L’Institut du Monde Arabe, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 18h à 19h

payant

Lecture mise en musique et en images | Les rossignols de Bagdad Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées

Couple à la ville, la juive Salima Mourad et le musulman Nazem El Ghazali sont les deux plus grands chanteurs irakiens de la première moitié du XXe siècle. Ils incarnent à leur manière la richesse culturelle et confessionnelle de l’Irak d’alors. Mêlant musique contée, projection vidéo et images d’archives exceptionnelles, cette création musicale restitue leur destin singulier, et convoque la mémoire oubliée des musiciens juifs d’Irak en plongeant le spectateur dans les salles de spectacles et les cabarets irakiens.

Dans le cadre de l’exposition « Juifs d’Orient », à l’IMA du 24 novembre 2021 au 13 mars 2022

Une création de Coline Houssais

Avec en invitée exceptionnelle Farida

Durée : 50 min

Salima Mourad et Nazem El Ghazali sont les deux plus grands chanteurs irakiens de la première moitié du XXe siècle. Couple à la ville, la juive Salima et le musulman Nazem incarnent à leur manière la richesse culturelle et confessionnelle de l’Irak d’alors. De la naissance de la musique arabe moderne jusqu’à l’apparition de la pop, en passant par les premières émissions radio musicales à Bagdad, la musique traditionnelle kurde et l’héritage arabo-andalou, ils ont été les acteurs principaux de l’âge d’or musical de leur pays, avant d’assister à son déclin.

Mêlant musique contée, projection vidéo et images d’archives exceptionnelles, cette création musicale restitue leur destin singulier, et convoque la mémoire oubliée des musiciens juifs d’Irak, tels les frères Al-Kuwaïti, en plongeant le spectateur dans les salles de spectacles et les cabarets irakiens.

PLUS D’INFOS SUR L’EXPOSITION JUIFS D’ORIENT

Spectacles -> Autre spectacle

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Spectacles -> Autre spectacle

Date complète :

2021-12-11T18:00:00+01:00_2021-12-11T19:00:00+01:00

DR