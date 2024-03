Les roses du jardin de Danyland (400 variétés) Le jardin de Danyland Plougonven, samedi 1 juin 2024.

Les roses du jardin de Danyland (400 variétés) Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le jardin de Danyland Nombreux bancs le long du parcours. Pas de fermeture sur l’heure de midi. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T04:00:00+02:00 – 2024-06-02T04:30:00+02:00

Venez admirer la collection de roses anciennes et anglaises sur 800 m de parcours, de nombreux bancs sont à votre disposition et Dany le jardinier se fera un plaisir de vous donner des conseils sur ses rosiers.

Le jardin de Danyland 6 rue Robert le Guiner 29640 Plougonven Plougonven 29640 Kervoazou Finistère Bretagne 0298786619 http://le-jardin-de-danyland.over-blog.com https://www.facebook.com/lejardindedanyland29 à 10 kms de la baie de Morlaix, ce jardin renferme de nombreuses collections de plantes : azalées, rhododendrons et arbustes à fleurs régalent en début de printemps puis une superbe collection de 400 variétés de rosiers dès la mi – mai nous apportent couleurs et parfums …. dès la mi-juillet les 180 hortensias prennent le relais, août nous les montre sous leur meilleur moment avec des « bleus » époustouflants … l’hiver n’est pas en reste avec les bruyères présentes aux 4 coins du jardin de 6000 m2.

Le climat de notre région m’a incité à planter de très beaux arbres et plantes fragiles … Parking / jardin ouvert d’avril à septembre sur RDV, au 076616418

©Dany Disez