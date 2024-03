Les roses de Margot Jardin de l’Hermitage, Chemin de Lorette en face du n°37 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval, vendredi 31 mai 2024.

Les roses de Margot Dans un environnement d’arbres séculaires, le jardin mêle harmonieusement plus de 700 variétés de roses anciennes et modernes et des plantes vivaces. 31 mai – 2 juin Jardin de l’Hermitage, Chemin de Lorette en face du n°37 69230 Saint-Genis-Laval Entrée à partir de 6 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T11:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Dans un environnement d’arbres séculaires, le jardin mêle harmonieusement plus de 700 variétés de roses anciennes et modernes et des plantes vivaces.

Si les roses sont privilégiées, elles sont agrémentées de plantes vivaces réparties en massifs aux tons dégradés : rose, rouge, blanc, jaune et saumon. Ces massifs entourent une grande prairie, elle-même bordée de deux allées d’arbres centenaires.

La recette des visites est entièrement reversé à l’Association Vietnam Espérance.

Jardin de l’Hermitage, Chemin de Lorette en face du n°37 69230 Saint-Genis-Laval 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 23 39 57 68 Jardin paysager avec plus de 700 variétés de roses, et de nombreuses vivaces réparties en massifs aux tons dégradés (roses, rouges, blancs, saumons, jaunes, etc.). Le jardin est bordé de deux allées d’arbres centenaires qui entourent une grande prairie. En voiture : A7 sortie « La Mulatière », direction Saint-Genis-Laval ; après le panneau Saint-Genis-Laval, 1er feu à droite, allée Longchêne, puis prendre à gauche devant la chapelle du chemin de Lorette. Portail vert en face du n°37. Bus : n° C10 arrêt « Lorette » puis prendre le chemin de Lorette. Liaison avec le métro B par le bus 88

